Neue Besitzerin

Swiss Life kauft der Migros das Glattzentrum ab

Der Deal ist geritzt: Der Versicherungskonzern übernimmt von der Migros das Einkaufszentrum Glatt. Über den Preis schweigen die Parteien.

Swiss Life übernimmt vom Migros-Genossenschafts-Bund (MGB) das Einkaufszentrum Glatt in Wallisellen ZH. Die neue Eigentümerin will das Einkaufszentrum langfristig erfolgreich weiterführen, wie die Migros in einer Mitteilung schreibt.