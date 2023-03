Fluggesellschaft : Swiss macht 456 Millionen Franken Gewinn

Die Swiss verzeichnet 2022 trotz vieler Herausforderungen wieder Profit erzielt und hat ein ausserordentlich gutes Ergebnis von CHF 456 Millionen (2021: CHF - 405 Mio.) verbucht. Die Grundlage für den erfolgreichen Geschäftsgang würden optimierte Kostenstrukturen, ein stabiler Flugbetrieb und günstige Marktvoraussetzungen bilden. Die operativen Erträge waren mit CHF 4,41 Mrd. rund doppelt so hoch wie im Vorjahr. Zudem habe man eine gute Ausgangslage geschaffen, um weiter in ihre Mitarbeitenden und das Kundenerlebnis zu investieren und die Bestrebungen im Bereich Nachhaltigkeit voranzutreiben, heisst es in der Mitteilung.

Profit trotz grossen Unsicherheiten

Das erste Quartal sei aufgrund der vorherrschenden Omikron-Virusvariante und des Beginns des Konfliktes zwischen Russland und der Ukraine noch von grossen Unsicherheiten geprägt gewesen. Im Frühjahr kehrte jedoch das Vertrauen der Menschen ins Reisen schnell zurück und die Nachfragekurve nach Flugreisen zeigte deutlich nach oben, wie es in der Mitteilung heisst. Das rasante Hochfahren des Flugbetriebs führte zu grossen strukturellen Herausforderungen in der gesamten Luftfahrt. Der grosse Nachholbedarf an Flugreisen überstieg die angebotene Kapazität, was das Finanzresultat von Swiss im Jahr 2022 massgeblich beeinflusste.