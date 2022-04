LX52: Swiss-Maschine muss über Irland umkehren 

Der Flug LX52 war am frühen Freitagabend mit 200 Passagieren nach Boston gestartet.

Ein Flug der Swiss musste am Freitag umkehren.

Pech für die Passagiere an Bord des Swiss Flugs LX52 nach Boston: Sie befanden sich am Freitagabend bereits über Irland, als das Flugzeug umkehren musste. «Die Maschine musste wegen einer Unregelmässigkeit im Triebwerk umkehren», gab Swiss-Mediensprecher Michael Stief auf Nachfrage bekannt.

Es habe sich jedoch um eine Vorsichtsmassnahme und eine «ungefährliche Situation» gehandelt. So konnte das Flugzeug vom Typ Airbus A-330 problemlos kehrtmachen und seinen Heimflughafen in Zürich ansteuern.

Flug von Boston nach Zürich wurde annulliert

Für die rund 200 Passagiere, die mit dem Swiss-Flug den Atlantik überqueren wollten, bedeutete die Triebwerk-Unregelmässigkeit jedoch einen strapaziösen Karfreitag: Statt nach etwa acht Stunden Flugzeit in Boston anzukommen, befanden sie sich vier Stunden und 23 Minuten lang in der Luft, nur um gegen 10 Uhr abends wieder in Zürich aussteigen zu müssen.