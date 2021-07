Ab Flughafen Zürich - Swiss-Maschinen fliegen erstmals mit Bio-Treibstoff 

Wie die Swiss in einer Mitteilung am Dienstag schreibt, hat das Unternehmen eine Erstlieferung von sogenanntem Sustainable Aviation Fuel – kurz SAF (siehe Box) – erhalten. Die Menge von über 460 Tonnen reicht theoretisch für rund 175 Flüge. Die Swiss arbeitet mit der Firma Neste zusammen, einer der weltweit grössten Hersteller von nachhaltigem Treibstoff.

Keine Anpassungen am Flugzeug

Das Auftanken erfolgt am Flughafen Zürich über das normale Hydrantensystem. Anpassungen am Flugzeug oder an den Triebwerken sind laut Swiss nicht erforderlich. «Zusammen mit unserer hochmodernen Flotte ermöglichen wir so verantwortungsvolles Reisen», lässt sich Swiss-Chef Dieter Vranckx zitieren.