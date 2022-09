Alpstein: «Swiss Milkshake» – am Heli rotierende Appenzeller Kuh geht viral

Das Video einer verletzten Kuh in Wasserauen AI geht viral.

Was nichts Aussergewöhnliches für die Einheimischen ist, sorgt in den sozialen Medien für grosses Aufsehen.

Ein Video von einer Kuh, die mit einem Helikopter transportiert wird, geht gerade viral. Die Userinnen und User machen sich darüber lustig und wundern sich über das besondere Transportmittel. «So wird in der Schweiz Butter hergestellt», sagt ein User scherzend. Oder: «Darum hat der Schweizer Käse so viele Löcher», sagt ein weiterer User. «Swiss Milkshake» ist der Kommentar mit den meisten Likes.

Beim Video handelt es sich um eine verletzte Kuh, die von einer Alp herunter nach Wasserauen AI geflogen wird. Das zuständige Transportunternehmen bestätigt den Überflug gegenüber 20 Minuten. Der Flug sei ungefähr zwei Monate her. Die Kuh wurde nach einer Begutachtung eines Tierarztes für den Transport freigegeben. Anschliessend konnte sie versorgt und gerettet werden. Die transportierten Tiere werden jedoch nicht zurückgeflogen, sondern verbringen den Rest des Sommers im Tal.

Das Video wurde zuerst Ende Juli von einem User auf Instagram veröffentlicht. Mit über 380’000 Likes ist das Video mit Abstand der beliebteste Beitrag des Instagram-Users. Verschiedene internationale Seiten auf den Plattformen wie Tiktok oder Reddit haben das Video geteilt und erhielten teilweise mehrere Millionen Aufrufe. Die Appenzeller Kuh ist in den sozialen Medien eine wahre Berühmtheit. Einzelne machen sich um die Sicherheit der Kuh Sorgen, die meisten jedoch tun nur eines: Witze reissen.

Die Kuh wurde über den Bahnhof in Wasserauen AI geflogen.

Dabei kommen den Usern verschiedene Wortspiele und ausgeklügelte Kommentare in den Sinn.

Auf Reddit machen sich User über die sich in der Luft drehende Kuh lustig.

Walter Mock, Präsident des Bauernverbands Appenzell Innerrhoden klärt die Situation auf. «Wenn das Tier verletzt und das Gelände unzugänglich ist, muss es für die Verpflegung mit einem Helikopter transportiert werden», sagt Mock. Zwischen toten und lebenden Tieren wird beim Transport jedoch unterschieden. «Ein totes Tier wird auch sorgfältig transportiert, aber es gelten weniger Vorschriften bezüglich der Sicherheit als bei lebenden Tieren», so Mock.

Nicht ganz ungefährlich

Der Transport von Tieren mit einem Helikopter sei in dieser Region üblich. «Jeden Sommer gibt es im Alpstein einige Kuhtransporte. Wenn die Tiere runterfallen und sich verletzen oder sterben, muss man sie ins Tal fliegen», sagt der Präsident des Bauernverbands. Der Vorgang ist laut Mock für das Tier unbedenklich, da gewisse Vorschriften eingehalten werden und mit höchster Vorsichtigkeit gearbeitet wird.

Dennoch: Im Jahr 2015 berichtete das «Tagblatt» über einen unglücklichen Vorfall, als eine erkrankte Kuh ins Tal geflogen werden musste. Diese hatte grosse Angst vor dem Fliegen. Folglich wehrte die kranke Kuh sich in der Luft so stark, dass sie trotz allen vorschriftsmässigen und speziell angefertigten Absicherungen durch das Netz rutschte. Die Kuh stürzte aus rund 25 Metern Höhe in steiles Alpgelände und starb auf der Stelle.