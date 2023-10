Swiss: «Mit den Sonderflügen verdienen wir kein Geld»

1 / 1 Oliver Buchhofer ist Head of Flight Operations bei der Swiss. zVg

Darum gehts Die Swiss führt am Freitag in Zusammenarbeit mit dem EDA bereits den vierten Rückholflug aus Israel durch.

Die Besatzungen dieser Flüge sind alles freiwillige Mitarbeitende mit einer langjährigen Erfahrung, sagt der Head of Flight Operations.

Geld verdiene die Swiss mit den Sonderflügen keines. Ein Ticket kostet rund 300 Dollar.

Trotz Kritik hält die Airline daran fest, mit Schmalrumpfflugzeugen die Sonderflüge durchzuführen. Grössere Flugzeuge könne man nicht aus dem regulären Betrieb nehmen.

Oliver Buchhofer ist Head of Flight Operations bei der Swiss. Während des Interviews war er in Frankfurt, weil dort innerhalb der Lufthansa-Gruppe enge Absprachen in Zusammenhang mit der Situation in Israel getroffen werden.

20 Minuten: Swiss hat ihre Linienflüge bereits am Tag des Kriegsausbruchs eingestellt, da die Lage als zu gefährlich eingeschätzt wurde. Rückholflüge sind nun aber schon drei durchgeführt worden, ein vierter ist für heute angesetzt. Wieso kann man nicht beim normalen Liniendienst bleiben?

Rückholflüge haben mit dem regulären Liniendienst nichts zu tun. Im regulären Flugbetrieb ist sehr viel automatisiert und standardisiert. Und das ist bei den jetzigen Tel-Aviv-Flügen überhaupt nicht der Fall. An einem Sonderflug sind etwa 60 Personen beteiligt – in der Vorbereitung, in der Luft, in Tel Aviv und dann in der Nachbereitung. Das ist ein enorm höherer Aufwand als bei einem normalen Flug. Wir haben jeweils auch zwei Crews bereit, die sich freiwillig gemeldet haben. So können wir den Flug auch durchführen, wenn jemand kurzfristig krank werden würde. Wir halten auch zwei Flugzeuge bereit, falls es im letzten Moment noch irgendwo Ausfälle geben sollte.

Mit welchen Emotionen wird die Swiss-Crew auf den Rückholflügen konfrontiert?

Diese Sonderflüge sind äusserst intensiv und emotional, das spiegelt sich auch in der Atmosphäre wider. Wir sind alle zutiefst betroffen und verfolgen die Geschehnisse in Israel aufmerksam. Diejenigen, die den Krieg hautnah erlebt haben, stehen vor einer anderen Dimension von Emotionen. Diese Emotionen übertragen die Passagiere natürlich auch auf unsere Crew-Mitglieder. Unsere Crews erhalten viel Anerkennung und haben eine Art fürsorgliche Rolle, da sie die ersten Ansprechpartner für die Passagiere sind, nachdem sie das Krisengebiet verlassen haben.

Wie schwierig ist die Personalrekrutierung für diese Rückholflüge?

Beim internen Aufruf meldeten sich innerhalb von kurzer Zeit 90 Crewmitglieder freiwillig. Wir spüren eine immense Solidarität und Bereitschaft unter unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dies ist beeindruckend, da solche Einsätze emotional sehr belastend sein können. Es ist schön zu sehen, wie Hand in Hand zusammengearbeitet wird. Natürlich setzen wir auf erfahrene Mitarbeiter, da bei diesen Flügen nichts standardmässig verläuft. Es ist von Vorteil, wenn die Crew bereits über umfangreiche Erfahrung verfügt. Grundsätzlich kann sich aber jeder melden.

Herr Buchhofer, Sie sind selbst Pilot bei der Swiss. Wieso fliegen Sie nicht einen Rückholflug nach Tel Aviv?

Ich wäre sofort dabei, einen Sonderflug durchzuführen. Aktuell fliege ich jedoch den Airbus A330, während für die Flüge nach Tel Aviv der Airbus A321 eingesetzt wird. Das sind unterschiedliche Flugzeugtypen, daher war ich bislang nicht auf solchen Missionen unterwegs.

Eine Kritik lautet, dass die eingesetzten Flugzeuge zu klein seien. Die Swiss verfügt aber auch über grössere Maschinen mit mehr Kapazität. Wieso fliegt man nicht mit einem Langstreckenflugzeug?

Tatsächlich haben wir in der Anfangsphase der Planung überlegt, ob wir für potenzielle Sonderflüge grössere Flugzeuge einsetzen sollten. Bisher verwendeten wir hauptsächlich Flugzeuge aus der Airbus A320-Familie für die Tel-Aviv-Flüge. Dies liegt daran, dass die gesamte Abfertigungsinfrastruktur vor Ort auf diese Flugzeugmuster ausgerichtet ist. Wir versuchen möglichst viele Standardprozesse beizubehalten. Die Sonderflüge sind an sich herausfordernd genug. Darüber hinaus bietet der Airbus A330 zwar grössere Dimensionen, jedoch nur etwa 20 zusätzliche Sitzplätze. Die Verladeabläufe und Crew-Anforderungen sind ebenfalls unterschiedlich. Eine andere Option wäre die Boeing 777 mit deutlich über 300 Plätzen.

Wieso wird also die Boeing 777 nicht eingesetzt?

Die Boeing 777 ist nicht Teil unseres Standardbetriebs für Flüge nach Tel Aviv. Darüber hinaus steht derzeit kein Reserveflugzeug dieses Typs zur Verfügung. Das bedeutet, dass wir andere Flugrotationen streichen oder dort kleinere Flugzeuge einsetzen müssten, was wiederum andere Passagiere enttäuschen würde, da es zu Stornierungen käme. Daher haben wir uns entschieden, die Flüge mit dem Airbus A321 durchzuführen, um die Evakuierungen so schnell wie möglich durchzuführen und die Auswirkungen auf unser weltweites Netz so klein wie möglich zu halten.

Die Lufthansa fliegt mit Jumbo Jets, also der Boeing 747-400. Dazu ist die Lufthansa ihre Konzernmutter. Wieso holt man sich nicht dort Hilfe?

Wir verstehen uns als «Airline of Switzerland» und das bedeutet auch, dass wir in solchen Situationen für die Schweiz da sein wollen. Es ist unser Anspruch, dass man sich auf uns verlassen kann. Wir arbeiten mit den Schweizer Behörden zusammen, wenn es darum geht, Schweizer Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zurückzuholen. Natürlich nutzen wir auch Synergien innerhalb der Lufthansa-Gruppe, aber die Hauptverantwortung liegt bei uns, wenn es um den Rückflug von Schweizern geht.

Was kostet ein Ticket für einen Rückholflug?

Im Allgemeinen nutzen viele Passagiere bereits existierende Tickets von stornierten Flügen für die Sonderflüge. Alle anderen, die kein bestehendes Ticket haben, können Tickets bei uns erwerben. Ein One-Way-Ticket für diese Rückholflüge kostet etwa 300 US-Dollar. Das ist günstig. Mit diesen Sonderflügen verdienen wir kein Geld. Unser Hauptziel ist es, Menschen sicher nach Hause zu bringen, nicht Gewinn zu erzielen. Unser oberstes Anliegen besteht darin, Hilfe zu leisten.

Wie stellt die Swiss sicher, dass der Anflug auf den Flughafen Tel Aviv sicher ist?

Wir sind uns der besonderen Herausforderung bewusst, in ein Kriegsgebiet zu fliegen. Der Luftraum über Tel Aviv wird vom Militär kontrolliert und es besteht eine enge Zusammenarbeit zwischen den militärischen und zivilen Luftfahrtbehörden Israels. Schon während des gesamten Fluges nehmen wir eine kontinuierliche Risikoabschätzung vor. Die Flugsicherung in Israel gewährleistet dann einen sicheren Durchflug durch die Bereitstellung von definierten Korridoren. Diese Verfahren sind bekannt, aber für die Piloten ist es zweifellos eine anspruchsvollere mentale Herausforderung.

Welche Phasen des Fluges auf diesen Rückholflügen sind die heikelsten?

Die heikelsten Phasen dieser Flüge sind der Moment, wenn das Flugzeug in den israelischen Luftraum eintritt, und die gesamte Zeit, die es am Boden des Flughafens von Tel Aviv verbringt, bis es den Luftraum wieder verlässt. Wir sind in dieser Zeit aber in engem Kontakt mit der Crew und unseren Mitarbeitenden in Tel Aviv.

Die Swiss fliegt nach wie vor nach Beirut im Libanon, so auch heute am 12. Oktober. Wie wird die Lage für diese Flüge eingeschätzt? Der Libanon ist ja auch am Krieg beteiligt.

Derzeit sind wir zu dem Schluss gekommen, dass Flüge in die libanesische Hauptstadt durchgeführt werden können. Allerdings bewerten wir die Situation laufend neu, da sich die Situation vor Ort jederzeit ändern kann.

Wie speziell ist die aktuelle Zeit für die Flugindustrie?

Die aktuelle Zeit ist zweifellos eine besondere Herausforderung für die gesamte Luftfahrtbranche. Als weltweit operierende Airline sind wir zwar Konflikte gewohnt, aber die Ereignisse in dieser Region haben eine noch grössere Dimension. Das menschliche Leid in der Region bewegt uns zutiefst. Es ist jedoch auch wichtig zu erkennen, dass die Auswirkungen weitreichend sein können. Die Frage, ob sich diese Konflikte zu einem regionalen Flächenbrand ausweiten, und die Entwicklungen im Nahen Osten beunruhigen uns. Diese Situation erfordert unsere volle Aufmerksamkeit. Wir müssen laufend in der Lage sein, unseren Betrieb anzupassen und tun was wir können, um unseren Beitrag zu leisten, wenn die Schweiz uns braucht.