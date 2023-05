Swiss Music Awards 2023: Sina, Zian und Hecht sind die Abräumer

Am Mittwoch wurden in der Zuger Bossard-Arena die Swiss Music Awards an die besten Musikerinnen und Musiker des vergangenen Jahres verliehen.

1 / 14 Die 16. Ausgabe der Swiss Music Awards fand am Mittwoch in der Bossard-Arena in Zug statt. Folgende Schweizer Acts waren die Abräumer des Abends. Credit – Pit Buehler Als Best Female Act setzte sich die Walliserin Sina durch. Pat Wettstein Als Best Male Act ging der Basler Zian mit dem beliebten Betonklotz nach Hause. Presse

Darum gehts Am Mittwochabend, 17. Mai 2023, ging die 16. Ausgabe der Swiss Music Awards über die Bühne.

In 14 Kategorien wurden Künstlerinnen und Künstler mit dem wichtigsten Schweizer Musikpreis geehrt.

So räumten Sina, Zian, Marius Bear und die Band Hecht die begehrten Preise in den Königskategorien Best Female, Best Male, Best Breaking Act und Best Group ab.

Am Mittwochabend war es wieder an der Zeit, die besten Musikerinnen und Musiker der Schweiz zu küren. So führten Marco Fritsche (47) und Annina Frey (42) durch die 16. Ausgabe der wichtigsten Schweizer Musik-Preisverleihung – die Swiss Music Awards. Der begehrte Betonklotz wurde in 14 Kategorien in der Bossard-Arena in Zug verliehen. Im vergangenen Jahr war die Ostschweizerin Joya Marleen mit drei Preisen die grosse Abräumerin des Abends, dicht gefolgt von Sänger Kunz mit zwei Trophäen.

In dieser Ausgabe schaffte es nur ein internationaler Sänger, zwei Preise mit nach Hause zu nehmen: Harry Styles. In der Kategorie Best Female Artist setzte sich die Walliserin Sina (56) gegen Künstlerinnen wie Loredana (27) und Eliane (32) durch.

Als Best Male stach der Basler Sänger Zian seine Konkurrenz aus, die aus Loco Escrito (33) und Trauffer (43) bestand. Bereits letztes Jahr wurde der 29-Jährige mit einem Award ausgezeichnet. Damals gewann er den Titel Best Crushing Newcomer.

Über den Preis in der Kategorie Best Group durften sich die Luzerner Jungs von Hecht freuen. Und den Preis als Breaking Act räumte Marius Bear (30) ab, der im vergangenen Jahr die Schweiz beim Eurovision Song Contest vertrat.

Überblick der nationalen Kategorien

Best Female Act – Sina

Best Male Act – Zian

Best Group – Hecht

Best Breaking Act – Marius Bear

Best Live Act – Büetzer Buebe

SRF 3 Best Talent – Andryy

Best Act Romandie – KT Gorique

Best Album – Megawatt

Artist Award – To Athena

Best Hit – L Loco & Drini

Überblick der internationalen Kategorien

Best Solo Act International – Harry Styles

Best Group International – Rammstein

Best Breaking Act International – Rosalia

Best Hit International – Harry Styles «As It Was»

Magst du Musik von Schweizer Künstlerinnen und Künstlern? Ja, ich finde sie grossartig. Kommt auf die Künstlerin oder den Künstler an. Nein, das ist gar nicht mein Ding. Ich kenne keine Schweizer Acts.