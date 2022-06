Probleme bei Flugsicherung: Swiss muss Flüge annullieren – 600 Passagiere stranden in Zürich

Frust für 600 Swiss-Passagiere am Donnerstagabend am Flughafen Zürich. Wie ein News-Scout berichtet, sei er mit seiner Familie rund 2,5 Stunden im Flugzeug gesessen. «Dann hiess es plötzlich, dass man keine Starterlaubnis bekommen habe, also mussten wir den Flieger wieder verlassen.»



Vor den Service-Desks der Swiss hätten sich lange Schlangen gebildet, sagt der News-Scout weiter. «Wir sind mit einem Kleinkind unterwegs und mit den Nerven langsam am Ende.» Geplant sei gewesen, das Konzert von Adele am Freitagabend in London zu besuchen. Nun hofft die Familie, eine Nacht in einem Hotel unterzukommen und am nächsten Morgen in die englische Hauptstadt fliegen zu können. «Uns ist jedoch mitgeteilt worden, dass es für den Morgen keine Flüge nach London geben werde», so der News-Scout frustriert. Die Swiss-Hotline sei überlastet, ausserdem seien bloss drei Service-Desks geöffnet.