Schweizer Airline : Swiss nutzt ukrainischen Luftraum nicht mehr – fliegt aber weiter nach Kiew

Trotz eines möglichen Kriegsausbruchs in der Ukraine fliegt die Swiss weiterhin nach Kiew. Auf Überflüge verzichtet die Schweizer Airline aber.

Das bestätigt die Airline am Montag.

Am Montag passt das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten die Reiseempfehlung für die Ukraine an: Von touristischen und anderen nicht dringenden Reisen in die Ukraine wird abgeraten.