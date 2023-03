IOK-Entscheid: Swiss Olympic ist gegen Russen-Rückkehr

Ob der Entscheid bereits für Paris 2024 gilt, will man später entscheiden.

Dies ging aus einer Tagung in Lausanne hervor.

Thomas Bach vom IOK will russische und belarussische Athleten wieder zulassen.

Das Komitee hatte am Dienstag entschieden, Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus wieder zuzulassen.

Das Internationale Olympische Komitee will Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus wieder zulassen . Das wurde am Dienstag entschieden. Einen Tag später äussert sich Swiss Olympic zu diesem Thema. Der Verband teilt mit: «Der Exekutivrat von Swiss Olympic hat seine bisherige Position bestätigt, wonach russische und belarussische Athletinnen und Athleten von internationalen Wettkämpfen auszuschliessen sind.»

Weiter fordert Swiss Olympic nach wie vor, «dass Funktionärinnen und Funktionäre aus diesen Ländern keine Funktionen in internationalen Gremien wahrnehmen sollen». Die Athletenkommission von Swiss Olympic unterstütze diese Haltung, heisst es weiter. Der Verband lässt es den Schweizer Sportverbänden und ihren Athletinnen und Athleten offen, selbst über die Teilnahme an internationalen Wettkämpfen mit (bela-)russischer Beteiligung zu entscheiden.

Entscheid zu Olympischen Spielen noch nicht gefallen

Obwohl das IOK am Dienstag mitteilte, man wolle Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus wieder zulassen, werde über eine Teilnahme-Erlaubnis für die Olympischen Spiele 2024 in Paris zu einem späteren Zeitpunkt entschieden, betonte IOK-Präsident Thomas Bach.

Wieder zugelassene Athletinnen und Athleten müssen jedoch weiterhin auf Flagge, Hymne und Symbole ihrer Heimatnationen verzichten und sich an die Anti-Doping-Bestimmungen halten. Sie dürfen nur an Wettbewerben teilnehmen, wenn sie den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine nicht aktiv unterstützen, liess das IOK verlauten.