Luftfahrt: Swiss-Personal tobt wegen Pornoseite in Onlinemeeting mit Belegschaft

Es sind schwierige Zeiten für die Luftfahrtbranche: Fehlendes Personal an allen Ecken und Enden führt zu gestrichenen Flügen, unzufriedenen Kundinnen und Kunden und vielen Abgängen beim Personal. Jetzt zieht weiteres Ungemach auf: Unter dem Kabinenpersonal der Swiss kursiert derzeit ein brisanter Screenshot (siehe Bildstrecke oben). Er zeigt den Browserverlauf eines Kadermitarbeiters der Swiss. Dieser hatte seinen Bildschirm mit den Mitarbeitenden geteilt für ein All-in-Meeting.

Zu sehen war aber nicht nur, was der Kadermitarbeiter mit den Angestellten teilen wollte, sondern auch sein Browserverlauf – und dort prominent die Seite «Cam4: Kostenlose Live Sex Cams». Für eine Swiss-Mitarbeiterin, die am Meeting dabei war, ist klar: «An diesem Meeting hat er sämtliche Achtung verloren. Er sollte ein Vorbild sein für die Mitarbeitenden, das ist er so aber nicht mehr.»