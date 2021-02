Von der Testpflicht ausgenommen

Um Ansteckungen im Flugzeug zu vermeiden, wird das Flugpersonal angehalten, bei Symptomen nicht zu arbeiten. «Vor vielen Flügen werden inzwischen aufgrund der Einreisebestimmungen am Zielort Tests durchgeführt», teilt Aeropers mit. Bei der Rückkehr ist allerdings kein Test nötig. «Flugbesatzungen sind bei den Bestimmungen des Bundesrats zur Test- und Quarantänepflicht bei Einreise in die Schweiz ausgenommen», schreibt die Swiss. Die Ansteckung des aus Brasilien eingereisten Piloten wurde erst aufgedeckt, als er in sein Heimatland Deutschland einreisen wollte.