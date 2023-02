Personalmangel: Swiss-Piloten verkaufen Ferien und erhalten bis 2400 Franken pro Tag

Damit der Flugplan trotzdem eingehalten werden kann, können Pilotinnen und Piloten Ferientage an die Swiss verkaufen.

Die Swiss leidet weiterhin an Personalmangel.

Der Swiss fehlen rund 70 vollzeitangestellte Pilotinnen und Piloten. Damit sie ihr geplantes Flugprogramm trotzdem einhalten kann, kann das Personal nun freiwillig ihre Ferientage, welche über das gesetzliche Minimum von 28 Tagen hinausgehen, an die Swiss verkaufen. Das geht aus einem internen Schreiben hervor.

Damit lässt sich ganz gut Geld verdienen, denn: Pro Ferientag zahlt die Swiss 1,2 Prozent des vollständigen Jahreslohns. Ein erfahrener Swiss-Pilot mit einem Jahreslohn von 200’000 Franken würde somit rund 2400 Franken pro Ferientag erhalten – verkauft er zehn Ferientage, wären das 24’000 Franken zusätzlicher Lohn. Zudem wurde die Entschädigung für Pilotinnen und Piloten, die an einem freien Tag freiwillig einspringen, verdoppelt – auf 600 bis 800 Franken pro Tag.

Pilotenausbildung soll nach Ende der Coronamassnahmen wieder anfangen

Der seit Mitte Januar gültige neue Gesamtarbeitsvertrag verbessere für die Swiss-Pilotinnen und Piloten die Planbarkeit ihres Soziallebens spürbar, so die Swiss. Denn der Arbeitsplan werde nun eine Woche früher kommuniziert. «Daraus resultiert ein Mehrbedarf an Pilotinnen und Piloten – diesen können wir nicht unmittelbar decken, da die Ausbildung für Neu-Pilotinnen und Piloten rund zwei Jahre dauert», so ein Mediensprecher.