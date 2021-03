Lufthansa mit Rekordverlust

Die Corona-Krise traf auch die Lufthansa mit voller Wucht. Die Swiss-Mutter verzeichnete einen Rekordverlust von 5,5 Milliarden Euro (6,1 Milliarden Franken). Der Umsatz sank auf 13,6 Milliarden Euro (15,08 Milliarden Franken), was einem Minus von 63 Prozent entspricht.

«Das vergangene Jahr war das herausforderndste in der Geschichte unseres Unternehmens - für unsere Kunden, unsere Mitarbeiter und unsere Aktionäre. Reisebeschränkungen und Quarantäne haben zu einem einzigartigen Nachfrageeinbruch im Luftverkehr geführt», lässt sich Vorstandsvorsitzender Carsten Spohr in einer Medienmitteilung zitieren. «Jetzt müssen international anerkannte digitale Impf- und Testnachweise an die Stelle von Reiseverboten und Quarantäne treten, damit Menschen wieder Familie und Freunde besuchen, Geschäftspartner treffen oder andere Länder und Kulturen kennenlernen können.»