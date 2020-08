Während Corona-Pandemie : Swiss räumt 750 Economy-Sitze aus für Frachtflüge

800 reine Frachtflüge hat die Swiss seit Ende März durchgeführt. Drei Boeing 777 wurden umgebaut, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden.

Blick in eine umgebaute Swiss Maschine Boeing 777 für Cargo Transporte.

Mitarbeiter der Swiss entnehmen die Sitze in einer Boeing 777 für Cargo Transporte.

Die Fluggesellschaft Swiss hat auf die gestiegene Nachfrage nach Frachtflügen wegen der Corona-Pandemie reagiert. Für die Monate April, Mai und Juni hat die Swiss etwa 750 Sitze in der Economy-Klasse von drei Boeing 777 ausgebaut, um Platz für die Fracht zu schaffen.

Die Sitze befänden sich derzeit in einer Lagerhalle in Basel, sagte Ashwin Bhat, Chef des Frachtgeschäfts der Swiss, in einem Interview mit den Zeitungen der CH Media. Die Transporte hätten sich eine Zeit lang auf bestimmte Strecken konzentriert, unter anderem nach China, um medizinische Schutzausrüstungen und Masken zu transportieren.