Swiss: Rekord dank hohen Preisen und Restrukturierung

Die Swiss schreibt nach dem Tief in den Corona-Jahren das stärkste Halbjahres-Ergebnis in ihrer Geschichte. Der Gewinn stieg auf 338,3 Millionen Franken, 500 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2022. Die operativen Erträge beliefen sich auf 2,5 Milliarden Franken. Auch für das weitere Jahr erwartet Binkert ein sehr gutes Ergebnis. «Die Zeichen sind so, dass wir auch das Jahr rekordverdächtig abschliessen.»