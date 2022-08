Personalmangel: Swiss rekrutiert Flight Attendants im Ausland

Swiss-Passagiere werden sich in Zukunft daran gewöhnen müssen, an Bord vermehrt von nicht Schweizer Flugpersonal bedient zu werden. Nach einem Bericht der « SonntagsZeitung » werden derzeit zunehmend Flight Attendants im Ausland gesucht, denn die tiefen Löhne und die schwierigen Arbeitsbedingungen machen es für die Airline schwer, Schweizer und Schweizerinnen für den Job zu finden.

Ausländische Mitarbeitende ohne Bezug zur Schweizer Firma

Dass schon jetzt viele ausländische Mitarbeitende bei der Schweizer Airline tätig sind, ist kein Geheimnis. «Die Standardsprache ist mittlerweile Hochdeutsch, weil in jeder Besatzung mehrere Deutsche dabei sind», erzählt ein Flugbegleiter anonym. Auch Menschen aus Italien, Spanien und Osteuropa arbeiteten für die Schweizer Fluggesellschaft. Laut einem anderen Insider beträgt der Anteil der Ausländer und Ausländerinnen am Flughafen Genf über 90 Prozent. In Zürich soll er deutlich tiefer sein, doch das soll sich bald ändern: Laut der «SonntagsZeitung» strebt die Swiss an, dass künftig bis zu 40 Prozent der Flight Attendants mit Arbeitsort Zürich nicht in der Schweiz wohnen.