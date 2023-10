Swiss-Ski-Präsident Urs Lehman verteidigt Gletscherarbeit

1 / 5 Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann verteidigt die Arbeiten der Streckenbauer in Zermatt/Cervinia. freshfocus Die Veranstalter der Weltcup-Rennstrecke wurden aufgefordert, Korrekturen vorzunehmen. 20min/Sébastien Anex Das, weil ein Teil der Rennstrecke auf dem Theodul-Gletscher illegal ist. 20min/Sébastien Anex

Darum gehts Die Streckenführung für die Weltcup-Abfahrt auf dem Theodul-Gletscher ist illegal.

Einen Tag später nimmt auch Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann zum Thema Stellung.

Der 54-Jährige findet, dass die Bagger-Bilder einen wunden Punkt getroffen hätten.

Die Walliser Baukommission entschied am Dienstag, dass die Arbeiten auf dem Theodul-Gletscher oberhalb Zermatt nicht rechtens sind. So hätten die Streckenbauer einen kleinen Teil der Weltcupstrecke illegal bearbeitet. Das OK hat sich bereit erklärt, die angeforderten Korrekturen sofort vorzunehmen, sobald es die Wettersituation zulässt.

Nun hat sich auch Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann zur Causa geäussert. In einem Interview mit CH Media gab der 54-Jährige kurz und knapp Auskunft zur Situation rund ums Matterhorn und verteidigte die Arbeiten der Veranstalter: «Berichte in den Medien wurden bewusst in ein Licht gerückt, um damit Emotionen zu schüren.»

Einen wunden Punkt getroffen

Lehmann sagt aber auch: «Ich verstehe, dass jeder, der zum ersten Mal vor dem Matterhorn einen Bagger auf dem Gletscher sieht, deswegen erschrickt. Ohne Bagger zum Umbauen von Gletscherspalten für die Sicherheit wäre man in den vergangenen Jahrzehnten jedoch auf keinem Gletscher Ski gefahren. Das war bislang eine Selbstverständlichkeit.» Man treffe mit den Bagger-Bildern natürlich einen wunden Punkt, wenn es ums Thema Klimawandel und Nachhaltigkeit gehe.

Für den Aargauer steht dennoch ausser Frage, dass die Rennen am 11./12. November (Abfahrten der Männer) und am 18./19. November (zwei Frauen-Abfahrten) stattfinden. «Nein. Ich stehe täglich mit dem OK in Zermatt in Kontakt. Swiss-Ski ist schliesslich Mitorganisator der Rennen. Mir wurde in den letzten Tagen mehrmals versichert, dass beim Bau der Piste alles mit rechten Dingen zu- und hergegangen ist.»

Das Wetter stimmt

Ausserdem meint Lehmann, dass ihm die Involvierten leidtun. «Ich weiss, dass alle Personen vor Ort Enormes leisten und vor allem auch das OK nach bestem Wissen und Gewissen arbeitet. Unsere Partner in Zermatt versichern mir aber, dass auch jetzt diesen Rennen nichts im Weg steht. Es muss nur das Wetter stimmen.»

Das tut es aktuell, wie OK-Chef Franz Julen am Dienstag gegenüber 20 Minuten bestätigte: «Wir haben nun tiefsten Winter.» Deshalb müsse man die Piste auf der Schweizer Seite neu machen, dann würden sie die verlangten Korrekturen vornehmen. «Etwas Besseres als dieser Neuschnee hätte für unsere Rennen nicht passieren können», so Julen weiter.