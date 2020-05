Neustes Kapitel

Swiss-Ski zieht Antrag auf Lauberhorn-Streichung zurück

Swiss-Ski will die Weltcuprennen nun doch im FIS-Kalender belassen. Das teilt der Verband in einem Communiqué mit.

Am Mittwoch hatte Swiss-Ski an der Online-Sitzung des FIS-Subkomitees Alpin durch seinen Kommissions-Vertreter Tom Stauffer beantragt, die Lauberhorn-Rennen ab der Saison 2021/22 aus dem Weltcup-Kalender zu streichen. Diesen Antrag zieht der Verband nun zurück. Dies teilt er in einem Communiqué mit.