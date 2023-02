Streik: Swiss streicht viele Flüge nach Deutschland

Ab Freitagmorgen dürfte an den meisten deutschen Flughäfen nicht mehr viel laufen – die Gewerkschaft Verdi hat nämlich angekündigt, dass man als Warnung bezüglich momentan laufender Lohnverhandlungen branchenübergreifend die Arbeit niederlegen werde. Die Auswirkungen für den zivilen Luftverkehr dürften enorm sein. Der Flughafenverband ADV schätzt, dass allein in Deutschland mehr als 295’000 Passagiere von dem Streik betroffen sind.

Und auch an den Schweizer Fluggästen dürfte der Streik nicht spurlos vorbeigehen. So streicht die Lufthansa-Tochter Swiss diverse Flüge, die eigentlich am Freitag ab Zürich und Genf in die Städte Frankfurt, Stuttgart, Hamburg und Hannover und in die andere Richtung hätten fliegen sollen. Dies berichtet SRF News mit Berufung auf die Nachrichtenagentur AWP.