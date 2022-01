Omikron-Welle – Swiss und Edelweiss haben Flüge wegen Personalmangels gestrichen

Die Corona-Zahlen explodieren. Damit steigt auch die Zahl der sich in Isolation oder Quarantäne befindenden Personen auf weit über 100’000. Sie fehlen an ihren Arbeitsplätzen, was wiederum Infrastrukturen und ganze Branchen an den Anschlag bringt: Wegen des Personalmangels gibt es Lücken im Fahrplan der ÖV-Betreiber, Restaurants sowie Hotels müssen schliessen und Spitäler holen Personal aus der Quarantäne.