Horror-Flug - «Swiss und Edelweiss haben uns völlig im Stich gelassen»

Aus ihren Kurzferien auf Sardinien wurde für Martina B. eine regelrechte Odyssee. Nachdem ein Vogel ins Triebwerk ihres Fliegers geriet, strandete sie am falschen Flughafen.

Die Stimmung auf dem Flug von Zürich nach Cagliari auf Sardinien von vergangenem Mittwoch war gereizt. Denn nachdem der Flieger wegen eines Vogels im Triebwerk ungeplant nach Zürich zurückkehren musste, blieb der Flieger schliesslich für die Nacht in Olbia, wo lediglich ein Zwischenstopp geplant gewesen wäre. «Swiss und Edelweiss haben uns völlig im Stich gelassen», sagt Passagierin Martina B.

Darum gehts Martina B. buchte mit einer Freundin einen Edelweiss-Flug nach Cagliari auf Sardinien.

Nach einem Vogel im Triebwerk hatte der Flug Verspätung und schaffte es nicht mehr am selben Tag nach Cagliari, sondern nur nach Olbia.

B. kritisiert, die Edelweiss hätte weder ein Hotel noch den Transport auf Olbia für sie organisiert.

Der Edelweiss-Sprecher weist die Vorwürfe zurück.

Die Ferienstimmung war bei Martina B. schnell wieder verflogen: Mit einer Kollegin wollte die 24-jährige Zürcherin in Cagliari auf Sardinien vier Tage Ferien geniessen. Über die Webseite der Swiss buchten die zwei Freundinnen einen Direktflug der Edelweiss für den Mittwoch, den 23. Juni. Doch das Flugzeug brachte die beiden nie nach Cagliari.

Die Probleme fingen für B. und ihre Kollegin bereits vor dem Flug an. Obwohl sie einen Direktflug gebucht hatten, erlebten sie eine Woche vor Abflug eine böse Überraschung: «Wir wurden per Mail informiert, dass unser Flug in Olbia zwischenlanden werde.» Die beiden hakten daraufhin bei der Swiss nach: «Dort hiess es, es gebe zu wenige Buchungen für zwei Flüge und wir sollten froh sein, dass wir überhaupt nach Cagliari fliegen dürften.»

Verspätung wegen Vogelschlags

Schliesslich sassen die beiden Freundinnen am Mittwochabend im Edelweiss-Flieger nach Sardinien. Nach zwanzig Minuten Flug meldete sich der Pilot: «Er sagte uns, es sei ein Vogel ins Triebwerk geflogen.» Aus Sicherheitsgründen musste das Flugzeug deshalb zur Kontrolle nach Zürich umkehren, wie die Edelweiss bestätigt.

«Trotz der entstandenen Verspätung versprach uns der Pilot per Durchsage, dass wir alle unser Reiseziel erreichen werden.» Doch es sei anders gekommen: «Als wir um 21 Uhr in Olbia landeten, informierte uns der Captain, dass es zu spät sei, um noch nach Cagliari zu fliegen. Denn laut dem Piloten wäre der Crew in Cagliari kein Hotel zur Verfügung gestanden.»

«Stimmung im Flieger war gereizt»

Was weiter passierte, bezeichnet B. als «Katastrophe»: «Zuerst hiess es, wir würden mit einem Bus von Olbia nach Cagliari gefahren werden. Das hätte für uns eine über dreistündige Carfahrt bedeutet.» Doch auch dieser Plan sei nicht aufgegangen: «Plötzlich hiess es, es sei kein Bus verfügbar und alle Hotels seien ausgebucht.»

Die Stimmung im Flieger sei sehr gereizt gewesen: «Es waren rund 50 Passagiere, die wie wir fest sassen. Es wurde laut, alle waren wütend und erschöpft.» Als die Passagiere aussteigen mussten, sei laut B. noch immer keine Lösung in Sicht gewesen. «Swiss und Edelweiss haben uns völlig im Stich gelassen», nervt sich B. «Da erwarte ich sogar von einer Billigairline einen besseren Service.»

Mietauto für 400 Franken organisiert

B. und ihre Kollegin hatten endgültig die Nase voll: «Wir wollten nicht noch mehr Ferienzeit verlieren.» Mit einem anderen Passagier zusammen mieteten sie auf eigene Faust ein Auto - «das letzte am Flughafen verfügbare». Knapp 400 Franken kostete die beiden Freundinnen die nächtliche Autofahrt an ihre Zieldestination. Statt wie geplant um halb neun Uhr abends erreichten sie Cagliari schliesslich erst um ein Uhr nachts.

«Von der Swiss oder Edelweiss haben wir bis jetzt keinen Rappen Entschädigung erhalten.» Stattdessen versuche die Airline, sie abzuwimmeln, sagt B. Ihre Forderung ist klar: «Ich erwarte eine richtige Entschuldigung und will das Geld fürs Mietauto zurück.»

Edelweiss verteidigt sich

Die Edelweiss bestätigt, dass der von B. gebuchte Direktflug nach Cagliari mit einem Flug nach Olbia kombiniert wurde. «Wenn ein Flug nicht gut ausgelastet ist, macht es keinen Sinn, diesen in der aktuellen Lage normal durchzuführen», sagt Edelweiss-Sprecher Andreas Meier. Man sei sich bewusst, dass dies bei den Gästen teilweise zu Unannehmlichkeiten führen könne.

Der Entscheid, über Nacht in Olbia zu bleiben, habe allerdings nichts mit der Unterkunft der Crew zu tun gehabt. «Der Vogelschlag führte zu einer Verspätung des Fluges, weshalb nicht mehr vor der Nachtflugsperre zurück nach Zürich geflogen werden konnte», so Meier. Zudem hätte es in Cagliari laut dem Edelweiss-Sprecher zu wenige freie Hotelbetten für die Passagiere gehabt.

Hotel oder Bus sei organisiert worden

Meier wehrt sich gegen den Vorwurf, dass die Edelweiss ihre Passagiere im Stich gelassen hätte: «In Olbia haben wir unseren Gästen ein Hotel für eine Nacht angeboten, um sie am nächsten Morgen nach Cagliari weiter zu transportieren.» In Olbia seien genügend Zimmer frei gewesen. «Alternativ haben wir den Passagieren am gleichen Abend noch einen dreistündigen Bustransfer nach Cagliari angeboten.»