Swiss hebt Mindestlöhne bei Kabinenpersonal an

Neuer Gesamtarbeitsvertrag : Swiss-Kabinenpersonal erfreut – Einstiegslohn steigt um 600 Franken

Swiss hat sich mit der Gewerkschaft des Kabinenpersonals Kapers auf einen neuen Gesamtarbeitsvertrag geeinigt. Das Einstiegssalär wird monatlich auf 4000 Franken brutto steigen. Zuvor lag dieses bei 3400 Franken. Präsidentin Sandrine Nikolic-Fuss, Präsidentin von Kapers, zeigt sich gegenüber SRF erfreut: «Nach Jahren, in denen nicht in bessere Arbeitsbedingungen beim Kabinenpersonal investiert worden war, und besonders nach den harten Pandemiejahren, freuen wir uns, dass das Kabinenpersonal endlich spürbare Verbesserungen erfährt.» Die Lohnerhöhungen werden abhängig von Dienstalter und Qualifikation ausfallen und zwischen vier und 18 Prozent betragen.



Am stärksten steigen die Löhne der Cabin-Crew-Member in den unteren Salärstufen, der Anstieg sei jedoch auch bei langjährigen Mitarbeitenden markant. Nun müssen noch die Kaspers-Mitglieder über den neuen Vertrag abstimmen. Nehmen sie diesen an, tritt er am 1. März 2023 in Kraft.