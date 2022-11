Swiss will 1500 neue Stellen schaffen. 2023 sollen knapp 1000 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter eingestellt werden. Darüber hinaus würden auch 80 Pilotinnen und Piloten und mehrere Hundert Angestellte am Boden gesucht. Bereits dieses Jahr seien 800 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter eingestellt worden. Dazu mehrere Hundert Mitarbeitende am Boden, wie die Nachrichtenagentur AWP mitteilt.

Lufthansa Group schafft 20’000 neue Jobs

Die Swiss-Mutter Lufthansa plant gar, 20’000 neue Jobs zu schaffen. In mehr als 45 Berufen würden «spannende und interessante Aufgaben auf die künftigen Mitarbeitenden der Lufthansa Group» warten, wie das Unternehmen mitteilt. Gesucht werden vor allem noch Menschen in produktnahen und service-orientierten Bereichen an den Standorten Frankfurt, München, Zürich, Wien und Brüssel sowie an der Technik-Basis Hamburg und an den Standorten der Eurowings Gruppe. Insbesondere im Fokus stehen Technikerinnen, IT-Spezialisten, Juristinnen, Piloten und Flugbegleiterinnen. Auch für junge Menschen biete die Lufthansa Group Perspektiven in vielfältigen Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen.