Swiss will Gepäckservice weiter ausbauen

Swiss erwägt nun die Möglichkeit, dass ihre Kundinnen und Kunden ihre Koffer zukünftig beispielsweise in einer Postfiliale oder einem Schliessfach abgeben könnten.

Eine Firma holt gegen einen Aufpreis deinen Koffer bei dir zu Hause ab. Laut der Swiss kommt der Service bei den Kundinnen und Kunden gut an.

Die Swiss bietet einen Gepäckservice an.

Schon jetzt können Passagiere und Passagierinnen der Swiss ihre Koffer von zu Hause abholen lassen – gegen einen Aufpreis zwischen 45 und 110 Franken. Der Gepäckservice wurde zuerst für Flüge ab Genf getestet, vor rund einem Jahr führte die Airline den Gepäckabholservice dann auch für Flüge ab Zürich ein. So kann man mittlerweile ganz einfach sein Gepäck abholen lassen. Dies erledigt Air Portr für die Swiss, die Firma übernimmt auch gleich den Check-in am Flughafen.

Service stösst auf Anklang

Laut der Swiss kommt der Service bei den Kundinnen und Kunden gut an. «Er stösst auf grossen Anklang», so ein Swiss-Sprecher. Da immer mehr Passagiere und Passagierinnen den Service nutzten, prüfe man eine Ausweitung des Angebots. Swiss erwägt nun die Möglichkeit, dass ihre Kundinnen und Kunden ihre Koffer zukünftig beispielsweise in einer Postfiliale oder einem Schliessfach abgeben könnten. Dies hätte zur Folge, dass die Kosten sinken würden, jedoch auch der Aufwand für den Dienstleister Air Portr.