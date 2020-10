Die will die Airline durch Massnahmen wie Einstellungsstopp, Teilzeitarbeit und Frühpensionierungen erreichen.

Die Swiss will in den kommenden zwei Jahren 1000 Stellen abbauen.

«Drei bis fünf Jahre» wird die Krise in der Luftfahrt noch andauern, sagt der abtretende CEO der Swiss, Thomas Klühr, im Interview mit «CH Media» (Artikel online nicht verfügbar). Derzeit mache die Airline jeden Tag zwischen 1,5 Millionen und 2 Millionen Franken Verlust. Die Swiss rechnet mittel- bis langfristig mit einem Geschäftsrückgang von rund 20 Prozent.

Ohne staatliche Hilfe und ohne Geld vom Mutterkonzern Lufthansa würde die Airline eingehen, ist sich der 58-Jährige sicher. Und er kündigt an: bis 2022 werden bei der Swiss 1000 Stellen gestrichen. Das entspricht rund 10,5 Prozent der aktuellen Belegschaft.

Die Mitarbeiterreduktion soll durch Fluktuation geschehen. Es wird ein Einstellungsstopp verhängt Mitarbeiter dazu angehalten vermehrt Teilzeit arbeiten oder sich frühpensionieren lassen. «Da hoffe ich auf Solidarität», sagt Thomas Klühr, der zuversichtlich ist, dass sich der Markt in der Schweiz besser erholen wird als in anderen Ländern. Dennoch seien Entlassungen nicht ausgeschlossen. «Wenn wir im ersten Quartal für den Sommer 2021 erkennen, dass sich die Situation nicht verbessert, insbesondere auf der Langstrecke, dann werden die 1000 Stellen nicht reichen», so Klühr.