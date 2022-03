Synhelion – Swiss wird als erste Airline mit Sonnenkerosin fliegen

Swiss will 2023 die ersten Flugzeuge mit umweltfreundlichem synthetischem Treibstoff abheben lassen.

Während man sich einst jederzeit bedenkenlos in ein Flugzeug setzte, um in die Ferne zu jetten oder eine Stadt zu besuchen, fliegt heute bei vielen ein unangenehmes Gepäckstück mit: das schlechte Gewissen. Denn Flugzeuge gehören zu den grössten CO2-Schleudern im Verkehr.

Das weiss auch die Flugindustrie. Will sie angesichts des drohenden Klimawandels nicht als Klimakiller dastehen und Gäste einbüssen, müssen Flugzeuge klimafreundlich werden. Das Zauberwort heisst derzeit Synfuels – synthetisch erzeugte Treibstoffe, die ausschliesslich aus erneuerbaren Quellen gewonnen werden. Synfuels funktionieren wie Kerosin: Es braucht keine neuen Motoren, um die Maschinen abheben zu lassen – aber sie tun es CO2-neutral.

Die Hälfte des Flugtreibstoffs bis 2030 synthetisch

Als weltweit erste Fluggesellschaft wird nun Swiss Flugzeuge mit dem Solarkerosin des ETH-Spin-offs Synhelion in die Lüfte schicken – die ersten Flieger sollen bereits ab 2023 unterwegs sein. Hierzu sind Swiss und die Lufthansa Group eine Partnerschaft mit Synhelion eingegangen.

Dazu wird das Unternehmen in Jülich (D) noch dieses Jahr die weltweit erste Anlage zur industriellen Produktion des solaren Treibstoffs bauen. Die Partnerschaft umfasst weiter die Unterstützung durch Swiss und die Lufthansa Group bei der Entwicklung von Synhelions kommerzieller Treibstoffanlage in Spanien. Bis 2030 soll so die Hälfte des Schweizer Kerosinbedarfs durch den umweltfreundlichen Treibstoff ersetzt werden.