Ex-Nati-Spieler: «Swiss Wonderkid» Shani Tarashaj beendet seine Karriere mit 27

Wir schreiben das Jahr 2016. Tarashaj fällt auf. Bullig, schnell, trickreich: Der junge GC-Stürmer, der auch auf der Zehn spielen kann, spielt seinen Gegnern reihenweise Knoten in die Beine. Eigentlich logisch, dass Clubs aus den ganz grossen Ligen auf den jungen Mann aus Hausen am Albis aufmerksam geworden sind – und die Nationalmannschaft.

Premier League, Bundesliga, EM

2016 folgte der Wechsel für rund vier Millionen Franken zu Everton. Dort wurde der damals 21-Jährige gar als «Swiss Wonderkid» angekündigt. Doch durchsetzen kann er sich – auch weil er sich schwer am Knie verletzt – nicht. Es folgt eine Leihe zu Frankfurt, wo er in der Bundesliga zeitweise starke Leistungen abliefert. Tarashaj schreibt: «Mein Wechsel zum historischen Premier-League-Club Everton und auch meine Zeit beim Bundesligisten Eintracht Frankreich bleibt unvergessen.»

Ein weiteres Highlight: sein Nati-Debüt im Mai 2016 gegen Irland (0:1) und die EM-Teilnahme 2016 in Frankreich. Von Everton aus wird er später zurück zu GC und zum niederländischen Verein Emmen geschickt. Bis er selbst die Reissleine zieht und im Herbst 2020 seinen Vertrag beim Premier-League-Club ein Jahr vor Ablauf auflöst und für einen neuen Anlauf in die Schweiz zurückkehrt.

Fussball-Prominenz wünscht alles Gute

Tarashaj probiert in der Folge, noch einmal in die Gänge zu kommen, schliesst sich unter anderem der Nachwuchsabteilung des FC Zürich an. Doch der Körper des fünffachen Nationalspielers macht nicht mehr mit. Die harte Entscheidung im Herbst 2022: Es ist Schluss. Wie Tarashaj gegenüber blue Sport verrät, wolle er jetzt zunächst viel Zeit mit seiner Familie verbringen. Schliesslich ist er erst vor kurzem zum ersten Mal Vater geworden. Und dann? «Ich will einige Dinge ausprobieren», sagt er. Was das sein wird, sei noch offen.