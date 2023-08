Swiss: «Wütend und enttäuscht» – Oberster Kabinenchef schimpft nach Tanz auf Tragflächen

Was lustig aussieht, ist streng verboten. Gefilmt wurde die gefährliche Aktion von einer Drittperson aus dem Terminal des Flughafens Buenos Aires. Nun ist klar: Das Video der tanzenden Flugbegleiter hat bereits höhere Wellen geschlagen. In einem internen Video an alle Mitarbeitenden der Swiss zeigt sich der oberste Kabinenchef Martin Knuchel verärgert: «Hey Leute, ich sags ganz ehrlich. Ich bin wütend und enttäuscht. Wütend deshalb, weil ich nicht verstehen kann, dass man sein Leben und seine Gesundheit für so etwas aufs Spiel setzt.» Mit solchen Aktionen schade man der Swiss und dem Berufsbild der Kabinenbesatzung, so der Kadermann. «Was ist, wenn die Passagiere uns nicht mehr trauen, wenn sie so etwas sehen?