Swissalbs-Unternehmerpreis – Kristian Kabashi gewinnt mit Numarics

Zum dritten Mal hat dieses Wochenende in Zürich der Swissalbs-Unternehmerball stattgefunden. Die vom schweizerisch-albanischen Verein organisierte Veranstaltung würdigt aussergewöhnliche unternehmerische Leistungen der albanischen Gemeinschaft in der Schweiz.

Swissalbs-Jury ernennt Kristian Kabashi zum Sieger

Dieses Jahr ging die Auszeichnung an Kristian Kabashi. Er ist Mitgründer und Vorstandsmitglied des Start-ups Numarics. Das Unternehmen hat eine App entwickelt, die menschliche Expertise mit Technik und künstlicher Intelligenz kombiniert, um der Kundschaft ein umfassendes Angebot an Finanzdienstleistungen anzubieten.

Numarics bereits mehrfach ausgezeichnet

UBS als Hauptsponsor und Partner von Numarics

«Man kennt sich sehr gut in der albanischen Community»

Numarics besitzt zwölf Büros – neun in der Schweiz, drei im Kosovo. In beiden Kulturen sieht er Stärken, die er in seiner Arbeit kombinieren will: «Familie sind nicht nur Mutter und Vater, sondern auch alle meine Landsleute. Das ist ein Riesenvorteil, weil wir sehr direkt miteinander reden können.» An der Schweizer Arbeitsweise gefalle ihm die Detailverliebtheit und die Präzision: «Es ist eigentlich der perfekte Mix.»