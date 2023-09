Swissalbs: Preisverleihung für albanisch-schweizerische Unternehmen

Das sind die Nominierten des Swissalbs-Unternehmerpreises 2023

Albana Rama ist Geschäftsführerin und Gründerin von The Rainforest Company, einer schnell wachsenden Foodtech-Marke. Das Startup verkauft nachhaltig erzeugte und rein vegane Produkte in über 8’000 Supermärkten weltweit. In seiner jüngsten Investitionsrunde hat das Unternehmen 36 Millionen Euro erhalten. Dies ist eine der grössten Finanzierungsrunden im deutschen Foodtech-Sektor im Jahr 2022 und die bisher grösste Kapitalaufnahme eines von einer Frau gegründeten und geführten Unternehmens in Europa in diesem Bereich.