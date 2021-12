Polizei warnt - Swisscom blockt massenhaft Spam-Anrufe aus Albanien

Vorsicht vor Phishing-Mails

Das Nationale Zentrums für Cybersicherheit hat in den letzten Tagen leicht mehr Meldungen bezüglich angeblich doppelt bezahlten Rechnungen der Swisscom erhalten. Auch der Name Amazon sei vermehrt verwendet worden, um ein Paket anzukündigen und die Kunden so auf eine Phishing-Seite zu locken. Schlussendlich versuchen die Betrüger, an Kreditkartendaten zu kommen. Das NCSC rät, nie persönliche Daten wie Passwörter oder Kreditkartendaten auf einer Webseite einzugeben, die man über einen Link in einer E-Mail oder SMS angeklickt hat und Phishing-Mails an antiphishing.ch zu melden.