Pilotversuch im März 2022 : Swisscom-Entscheid zu Kosovo-Callcenter ruft Politik auf den Plan

Der bundesnahe Telecom-Konzern startet im März kommenden Jahres ein Pilotprojekt im Balkanstaat. Der Schritt ruft jetzt die Politik auf den Plan.

Swisscom verschiebt in einem Pilotversuch ein Call-Center in den Kosovo.

Ab März 2022 plant die Swisscom, in einem Pilotbetrieb 45 Mitarbeitende in den Kosovo auszulagern. Mit dem Call-Center, das von einem externen Partner betrieben werden soll, will die Firma die Kundenanliegen «möglichst effizient und kostengünstig» bearbeiten. Dies geht aus einer Mitteilung an die Mitarbeitenden hervor, wie 20 Minuten bereits am 15. Oktober als erstes Medium berichtete.