Swisscom Hero League : Heute findet das grösste Gaming-Finale der Schweiz statt

Die Hero League macht E-Sport in der Schweiz salonfähig. Die besten Pro-Gamer kämpfen heute am Herofest um Ruhm und ein Preisgeld. Wer holt sich den Titel des Schweizer Meisters in «Counter-Strike» und «League of Legends»? Ab 12.30 Uhr gehts los.