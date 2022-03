Swisscom lanciert SMS-Filter, um Kunden vor Betrügern zu schützen

Betrügerische SMS sollen so gar nicht mehr erst verschickt werden.

Damit sollen betrügerische SMS an Kundinnen und Kunden blockiert werden.

«Klicken sie hier» – Immer wieder versuchen Betrugsbanden mit SMS, die im Namen von Banken oder der Post verschickt werden, an persönliche Informationen von Nutzerinnen und Nutzern zu kommen. Neben E-Mail ist der Versand solch betrügerischer Nachrichten auch per SMS beliebt. Dem will die Swisscom nun einen Riegel vorschieben.