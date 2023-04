Swisscom pfeift Mitarbeitende mit neuer Regelung zurück ins Büro 

Schweizer Arbeitgeber sind grundsätzlich zufrieden mit dem Homeoffice. Doch alles hat offenbar Grenzen: Swisscom-Mitarbeitende müssen künftig doppelt so oft im Büro antraben.

Darum gehts Swisscom gilt als Paradebeispiel für eine erfolgreiche Homeoffice-Kultur.

Nun sagt der Konzern aber, dass gemeinsame Zeit im Büro wichtig sei.

Seit kurzem müssen Mitarbeitende wieder mindestens zwei statt nur einen Tag pro Woche im Büro verbringen.

Der Schweizerische Arbeitgeberverband erinnert daran, dass es kein Recht auf Homeoffice gibt.

Homeoffice hat sich in der Schweiz spätestens seit der Corona-Pandemie in vielen Betrieben etabliert . Als Vorzeige-Beispiel dafür gilt die Swisscom, bei der Arbeiten von zu Hause aus als völlig normal gilt. Nun passt der Telekom-Riese aber seine Regelungen an.

Bis anhin waren Mitarbeitende bloss verpflichtet, einen Tag pro Woche vor Ort im Büro zu arbeiten. «Per Ende Februar wurde die Regelung von mindestens einem Tag auf zwei Tage erhöht», sagt Mediensprecherin Annina Merk.

Swisscom: «Gemeinsame Zeit in den Büros wichtig»

Die positiven Seiten des Homeoffice streicht das Unternehmen weiterhin hervor. «Es ermöglicht Mitarbeitenden, in Ruhe zu arbeiten, Pendelwege zu reduzieren, und ist eine gute Ergänzung zur Arbeit im Büro», sagt Merk.

Die Swisscom sehe aber, dass es für die Unternehmenskultur und für die Integration von neuen Mitarbeitenden wichtig sei, «dass auch gemeinsame Zeit in den Büros stattfindet». Deshalb habe die Konzernleitung die Mindest-Präsenzzeit angehoben.

In der Belegschaft führte das nicht zu Begeisterungsstürmen. Die entsprechende Information habe «verschiedene Reaktionen» ausgelöst, bestätigt Merk. Das liege aber auch an der individuellen Ausgangslage bezüglich Arbeitsweg oder Arbeitssituation der Mitarbeitenden.

Manche Angestellte erholen sich im Homeoffice

Sicher ist: Nicht nur bei der Swisscom sorgen Homeoffice-Regelungen für intensive Diskussionen. Denn schliesslich geht es um den Alltag von Hunderttausenden. Die deutsche «Zeit» berichtete jüngst über Menschen, welche die Heimarbeit als durchaus entspannend wahrnehmen. So zitiert die Zeitung einen Angestellten, der sagt: «Ich arbeite effektiv zehn von 40 Stunden pro Woche.»

Gegenüber 20 Minuten äusserten sich Angestellte schon im Januar in eine ähnliche Richtung. «Hier nehme ich mir bewusst Zeit für Pausen, in denen ich auch mal eine Dusche nehme oder meinem Freund etwas Gutes tue», erklärte eine Frau. Gleichzeitig reagierten erste Firmen und strichen Homeoffice am Freitag.

Arbeitgeberverband: «Kein Anspruch auf Homeoffice»

Solche Tendenzen beobachtet der Schweizerische Arbeitgeberverband hierzulande nicht. Homeoffice habe sich etabliert und Arbeitnehmende würden flexible Arbeitszeiten fordern. «Gerade auch angesichts des Fachkräftemangels gehören solche flexiblen Lösungen zu einem attraktiven Arbeitgeber», sagt Sprecherin Ursula Gasser.

Sie relativiert aber: Der Anteil an Arbeiten in der Schweizer Wirtschaft, die im Homeoffice ausgeübt werden könnten, sei «überschaubar und dürfte etwa bei 40 Prozent liegen». Zentral sei in der Umsetzung das gegenseitige Vertrauen.

Homeoffice bleibe aber für beide Seiten freiwillig. «Es besteht keinerlei Anspruch auf Homeoffice und das eigentliche Prinzip des Homeoffice ist rückkehrbar», erinnert Gasser.