Swisscom schaltet 3G Ende 2025 ab

Im Jahr 2004 hat Swisscom in der Schweiz die 3. Mobilfunkgeneration (3G) eingeführt. Ende 2025 ist damit Schluss, wie die Swisscom am 22. März 2022 mitteilt. «Wir entwickeln unser Netz für unsere Kundinnen und Kunden ständig weiter und werden darum Ende 2025 das 3G-Netz ausschalten», sagt Christoph Aeschlimann, CTIO von Swisscom. Durch die Abschaltung von 3G könne die Swisscom das Netz weiter verbessern, da die frei werdenden Frequenzen für 4G und 5G genutzt werden können. Auf dem 3G-Netz läuft laut Swisscom heute noch 1,1 Prozent des mobilen Datenverkehrs, belegt aber rund zehn Prozent der Antennenkapazität.

Die Abschaltung Ende 2025 betrifft Kundinnen und Kunden mit reinen 3G-fähigen Endgeräten, 4G-Geräten, die nicht VoLTE-fähig sind, sowie Geschäftskunden mit 3G-Lösungen und 3G-basierten IoT-Anwendungen, schreibt Swisscom in der Mitteilung. Das Telecomunternehmen will nun Betroffene frühzeitig informieren, damit sie genügend Zeit für eine allfällige Umstellung haben.

Hier ist schon Schluss

Bei Sunrise UPC gab es Anfang 2020 noch keine konkreten Pläne, das 3G-Netz abzuschalten. «Auch wenn 2G und 3G heute kaum noch ein relevantes Datenvolumen übertragen. So werden noch über ein Drittel der Mobilfunkgespräche insbesondere über 3G geführt», sagte Sprecher Rolf Ziebold der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Das bestätigt der Anbieter nun erneut: «Ein Abschalten des 3G-Netzes ist bei uns nicht geplant», sagt Ziebold auf Anfrage von 20 Minuten. Anders sieht es in Deutschland aus. Dort hat Anbieter Vodafone das 3G-Netz bereits Mitte 2021 abgeschaltet.

5G ist die Zukunft

Mobilfunkgenerationen wie 4G und 5G wurden zum Standard. Sie bringen nicht nur eine höhere Kapazität ins Netz, sondern ermöglichen auch Anwendungen, die mit 3G nicht möglich gewesen wären, so etwa das Gaming über 5G oder das Streamen von hochauflösenden 4K-Filmen und Serien. Anfang 2019 hat Swisscom 5G in der Schweiz an 102 Standorten und in den ersten 54 Ortschaften eingeführt. Seither wird das 5G-Netzwerk der hiesigen Anbieter stetig ausgebaut.