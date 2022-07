Mensch statt Dossier: Swisscom schaut bei Lehrstellen-Vergabe nicht mehr auf Schulnoten

Swisscom kriegt auf 250 Lehrstellen rund 8000 Bewerbungen. Da es so zeitaufwändig sei, die passenden Lernenden zu finden, testet das Unternehmen ab August ein neues Bewerbungsmodell.

Die Jobsuche für Lernende verläuft seit Jahren nach dem gleichen Schema: Wer eine Stelle antreten will, reicht ein Bewerbungsdossier und ein Motivationsschreiben ein und hofft auf eine Einladung zum Gespräch. Das Schulzeugnis ist dabei meist zentral – wer keine guten Noten hat, kriegt oft gleich eine Absage.

Swisscom versucht nun etwas Neues: Ab Anfang August rekrutiert der Telko Lernende, ohne ihren Lebenslauf und ihre Noten zu kennen. Das Pilotprojekt läuft zuerst in der Deutschschweiz. Swisscom wolle die Menschen und ihre Fähigkeiten ins Zentrum stellen.

Noten sind wenig aussagekräftig

Ein Grund für das neue Modell sei, dass Schulnoten oft wenig aussagekräftig sind (siehe Box). Denn die Ausgangslage für Noten sei je nach Kanton, Gemeinde, Schule und Lehrperson unterschiedlich. Man misstraue den Schulnoten nicht generell. «Sie zeigen aber leider nicht, was eine Person wirklich antreibt», sagt Marthaler.

Die Bewerberinnen und Bewerber geben beim Stelleninserat ihre wichtigsten Personaldaten an und erhalten im Anschluss einen Link, der sie zu einem Videointerview führt. Nach einleitenden Fragen, zum Beispiel zum Startzeitpunkt, beantworten sie fünf weitere Fragen, wobei sie für jede 60 Sekunden Zeit haben, um sich vorzubereiten.

Mindestens zwei Personen von Swisscom schauen sich diese Interviews unabhängig voneinander an und entscheiden, wen sie zum Rekrutierungsnachmittag in Bern, Olten und Zürich einladen. An diesem Tag müssen die Personen Aufgaben lösen, die ihrem Jobprofil entsprechen. Es gibt zudem Einzelgespräche, Teamaufgaben und eine Präsentation.