Nachtzuschlag nicht lösbar

Swisscom sperrt 0900-Nummern für alle Geschäftskunden

Inhaber eines Swisscom-Handy-Abos, das übers Geschäft läuft, können ab dem 29. Juni keine 0900-Nummern mehr nutzen. Auch der Nachtzuschlag für den Zug kann dann nicht mehr per SMS gelöst werden.

So hat die Swisscom die Kunden per Brief auf die Änderung aufmerksam gemacht.

Es liege nun in der Verantwortung der Swisscom, den betroffenen Geschäftskunden eine Lösung zu bieten, damit die Mitarbeiter 0900-Nummern wieder nutzen können. Weil die Sperrung in einer so kurzen Frist erfolge, müsse die Swisscom flexibel sein. «Jetzt ist eine unkomplizierte Lösung gefragt», so Stalder.