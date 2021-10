Blue Play – Swisscom startet Streamingdienst mit 10’000 Filmen und TV-Serien

Der neue Dienst bietet je nach Sprachregion eine andere Auswahl. In der Deutschschweiz geht Blue Play mit rund 10’000 Filmen und Serien an den Start. In der Romandie wird der Dienst mit 5000, im Tessin mit 3000 Inhalten lanciert. Neben vollständigen Serienstaffeln gebe es auch exklusive Inhalte, die in der Schweiz zum ersten Mal zu sehen sind, erklärt die Swisscom. So etwa die Thrillerserie «Roadkill» oder «The North Water», die teuerste BBC-Produktion aller Zeiten .