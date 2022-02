Messenger statt MMS – Swisscom stellt MMS ab

Bye MMS, hallo Whatsapp

Wer heute ein Foto verschickt, nutzt RCS, iMessage oder Messenger-Apps wie Threema, Whatsapp und Signal statt MMS. Das sei auch der Grund, warum man MMS einstelle, erklärt Swisscom auf Anfrage. Die Plattform sei am Ende ihres Lebenszyklus. Anstatt nochmals in den Dienst zu investieren, habe man sich entschieden, die Ressourcen in innovativere Themen zu stecken, sagt Swisscom-Sprecherin Annina Merk.