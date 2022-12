Swisscom und Schweiz Tourismus werben nicht mehr auf Twitter

Man wolle nicht Werbung in Streams machen, in denen Hass und Fake-News vorkämen, sagt der Telko.

Elon Musk hat in einem Monat rund die Hälfte der Top-100-Werbekunden verloren.

Der neue Twitter-CEO Elon Musk sorgt für Furore und schreckt so Werbekunden ab.

Swisscom schaltet Werbung ab

Genug von Twitter hat offenbar Swisscom – zumindest vorerst. Der Telecom-Konzern schaltet bis «sicher Anfang Januar 2023» keine Werbung mehr auf dem sozialen Netzwerk. Das habe man am 18. November so entschieden, damals vorerst für zwei Wochen. Am 29. November verlängerte Swisscom die Frist, wie es auf Anfrage heisst.