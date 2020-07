St. Gallen

Swisscom und Stadt wegen Mini-5G-Antennen uneins

Die Stadt St. Gallen und die Swisscom haben mit einer Simulation die technische Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit einer 5G-Versorgung auf Kleinzellenbasis untersucht. Nun liegen Ergebnisse vor. Die Meinungen gehen auseinander.

In der St. Galler Innenstadt wurde eine 5G-Mobilfunkversorgung in der Innenstadt simuliert, die ausschliesslich auf Kleinzellen basiert. Die maximale Sendeleistung für Kleinzellen blieb dabei auf 6 Watt beschränkt.

Lösung mit Kleinzellen ist teurer

Die Swisscom sehe sich durch die Analyse bestätigt, an ihrer aktuellen Ausbaustrategie festzuhalten, heisst es in der Mitteilung. Eine hybride Netzstruktur mit Makrozellen zur Grundversorgung und Kleinzellen zur örtlichen Bereitstellung zusätzlicher Kapazität sei «state of the art». Reine Kleinzellennetze gebe es nirgends.