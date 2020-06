60 Millionen Franken

Swisscom verkauft jetzt auch gebrauchte Smartphones

Rund acht Millionen Handys im Wert von über 60 Millionen Franken liegen in der Schweiz ungenutzt herum. So lautet die Einschätzung der Swisscom. Darum will der Telecom-Konzern neu gebrauchte Smartphones wiederaufbereiten und online verkaufen.