In einer behördlich verlangten Risikoanalyse listet die Swisscom hingegen elf Gefahren für vom Datendiebstahl betroffene Kunden auf.

Kriminelle nutzten die Zugriffsrechte einer Partnerfirma und klauten Name, Adresse, Telefonnummer und Geburtsdatum von 800’000 Swisscom-Kunden. Die Daten waren nur mit einem Log - in und einem Passwort gesichert.

Es gehe demnach um Daten, die man oftmals freiwillig in Telefon­verzeichnissen, in sozialen Medien oder bei Wettbewerben angebe. Zudem betonte der staatsnahe Betrieb, die Sicherheit sei bereits erhöht worden und es habe keine Aktivität zum Nachteil der Kunden festgestellt werden können.

Hohe Wahrscheinlichkeit für vermehrte Werbeanrufe

Ganz so harmlos klang es bei der Swisscom intern allerdings nicht. Das belegt die 20 Minuten vorliegende Risikoanalyse, in der die Swisscom die Gefahren gegenüber dem E döb beurteilte: « Die Swisscom hat mich von sich aus über den Datendiebstahl informiert » , sagt der Eidgenössische Datenschutzbeauftragte Adrian Lobsiger zu 20 Minuten. Seine Behörde habe die Swisscom in einer ersten Phase beraten, dann aber eine Sachverhaltsabklärung durchgeführt und eine Ris i kofolge-Abschätzung verlangt.