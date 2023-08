Nottwil: Swisscom will 5G-Antenne am See bauen aber Anwohner wehren sich

Die Swisscom sieht an dem Standort in Nottwil LU die optimalen Bedingungen.

Die Swisscom will eine 5G-Antenne in Nottwil LU bauen.

Die Swisscom will in Nottwil LU im Gebiet Eggerswil am Sempachersee eine 5G-Antenne anbringen . Das Baugesuch liegt nun bei der Gemeinde. Es soll eine rund 20 Meter hohe Antenne erstellt werden. Das Land, auf dem das Bauprojekt geplant ist, gehört der SBB . Nun regt sich Widerstand gegen das Vorhaben.

Das sagt die Swisscom

«Es besteht die Möglichkeit, in Eggerswil in Nottwil einen Mobilfunkstandort zu planen, der unsere Bedingungen sehr gut erfüllt», schrieb der Projektmanager der Swisscom in einer Mail an die Gemeinde. Falls keine geeigneten Alternativstandorte vorgeschlagen werden können, wird das definitive Projekt ausgearbeitet und ein entsprechendes Baugesuch eingereicht.