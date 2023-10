Swisscom will monatliche Rechnung für alle

Das Unternehmen will mehr Klarheit und Transparenz schaffen.

Swisscom prüft, ob zukünftig all ihre Kundinnen und Kunden eine monatliche Rechnung erhalten sollen.

Darum gehts

Um die Umwelt zu schonen und dem lästigen Papierberg Abhilfe zu schaffen, stellte die Swisscom vor einigen Jahren bei einigen Kundinnen und Kunden auf die Mehrmonatsrechnung um. Nun will das Telekomunternehmen genau dieses Vorhaben rückgängig machen.

Wer sich im Kundencenter der Swisscom einloggt, sieht seit Anfang Oktober folgende Meldung: «Sie erhalten Ihre Swisscom-Rechnung aus administrativen Gründen in Zukunft monatlich zugestellt.»

Deshalb ist das so

Das sind die Reaktionen

Nicht alle Kundinnen und Kunden zeigen sich begeistert, wie ein Blick in das «Community-Forum» zeigt. So schreibt ein wütender User: «Weder wurde ich vorgängig über die Änderung informiert noch wurde diese begründet! Kundendienst sieht definitiv anders aus!» Die Änderung bezeichnet er als «administrativen Leerlauf» sowie «ökonomischen und ökologischen Unsinn». Ein anderer User entgegnet: «Sorry, aber was macht ihr für ein Theater, weil jetzt auf Monatsrechnung umgestellt wurde? Kommt für euch weder billiger noch teurer.»