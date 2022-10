Booster-Impfung: Swissmedic lässt neuen Super-Booster von Pfizer zu

Eine Auffrischimpfung mit diesem Impfstoff zeigte in Studien höhere Antikörper-Konzentrationen gegen die Omikron-Variante BA.1 als ein Booster mit Comirnaty Original. Das Nebenwirkungsprofil war in der Studie ähnlich wie beim ursprünglichen Impfstoff.

In einer Medienmitteilung schreibt der Bund: «Die Prüfung der laufend eingereichten Datenpakete ergab, dass der beantragte Impfstoff die Anforderungen an Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität erfüllt. Er wird in einer Dosis von 0,3 ml (30 Mikrogramm) verabreicht. Er enthält 15 Mikrogramm mRNA und 15 Mikrogramm mRNA, die auf die Omikron-Variante BA.1 abzielt.»