Swiss Indoors: Andy Murray lobt die Schweizer Tennis-Youngsters 

1 / 5 Andy Murray jubelt. freshfocus Der Schotte ist auch mit 36 Jahren noch ein Tennisspieler auf Top-Niveau. freshfocus Yannick Hanfmann zog gegen Murray in zwei Sätzen den Kürzeren. freshfocus

Darum gehts Andy Murray (ATP 40) zeigt an den Swiss Indoors, dass er es noch immer drauf hat.

Der Schotte steht nach einem leidenschaftlichen Auftritt gegen Yannick Hanfmann (ATP 51) im Achtelfinal.

Murray nimmt zum dritten Mal in seiner Karriere beim Traditions-Turnier in Basel teil.

«So einen Start in ein Spiel hatte ich noch nie», staunte Andy Murray nach seinem Erstrundensieg an den Swiss Indoors. Der schottische Altmeister kam gegen den Deutschen Yannick Hanfmann (ATP 51) zwar in zwei Sätzen (7:5, 6:4) durch, doch besonders in der Anfangsphase forderte Hanfmann dem 36-Jährigen alles ab.



«Es war gut, am Ende durchzukommen», erklärte Murray, der zum dritten Mal in seiner Karriere in Basel aufschlägt. Der zweifache Olympiasieger ist in Basel eine der Attraktionen. Nach dem letztjährigen Rücktritt Roger Federers und der verletzungsbedingten Absage von Carlos Alcaraz umso mehr.

Murray adaptiert Spiel gegen die Youngsters

Um mit den jungen Hasen um den topgesetzten Holger Rune (20) immer noch mithalten zu können, musste Murray in den letzten Jahren sein Spiel stetig verbessern und modifizieren. «Manchmal versuche ich, schneller ans Netz zu kommen und den Punkt früher zu beenden», sagte der Schotte. Gegen die oft aggressiven und grossen Spieler müsse man speziell beim Return «viel verteidigen und um jeden Ball kämpfen».

Das gerade Murray gerade Punkto Kampfbereitschaft und Leidensfähigkeit noch immer ein Vorbild sondergleichen ist, zeigte er im Juli in Wimbledon. Im epischen Fünf-Satz-Match über zwei Tage forderte er an der Church Road in der zweiten Runde Stefanos Tsitsipas alles ab, schied am Ende aber dennoch aus.

Verletzung bremste Murray aus

Nach dem Wimbledon-Out lief es für den Mann mit dem künstlichen Hüftgelenk nicht mehr wunschgemäss weiter. «Leider habe ich mir in Kanada eine Bauchmuskelverletzung zugezogen», meinte Murray und fügte an, das habe ihm etwas das starke Momentum unterbrochen, welches er zuvor in Wimbledon hatte.

In Basel könnte Murray nun im Verlauf des Turniers auf Stan Wawrinka treffen, der es ebenfalls im Spätherbst seiner Karriere nochmals wissen will. «Er ist immer sehr gefährlich wegen der Art, wie er spielt», lobte der Schotte den Schweizer. «Wenn bei ihm alles zusammenkommt, ist er unfassbar schwierig zu bespielen», meinte Murray weiter.

SMS-Austausch mit Federer – Lob für Stricker und Riedi

Mit Roger Federer witzelte der Schotte letztes Jahr, als er ihm eine Nachrichte schickte, in der er Granit Xhaka als grössten Basler Athleten aller Zeiten bezeichnete. Heuer hätte er sich auch kurz ausgetauscht, als die Nachricht über die Fussamputation von Ex-Federer-Coach Peter Lundgren publik wurde.

Andy Murray (l.) hält viel von Dominic Stricker.

(Claudio Thoma/freshfocus) freshfocus





Murray schätzt auch die Spielweise der jungen Schweizer. «Ich liebe die Art von Stricker zu spielen», sagte er und lobte besonders den starken Aufschlag und das feine Händchen des Berners. Besonders beeindruckt sei er zuletzt beim Davis Cup auch von Leandro Riedi gewesen. Er spiele «High-Risk-Tennis», befand der Routinier über den Zürcher Youngster. Bei ihm gehe es darum, noch ein bisschen besser die Balance zu finden.

Es gebe in der Schweiz viele gute Spieler mit Power und Gefühl in den Schlägen, analysierte der zweifache Olympiasieger. «Das haben sie wahrscheinlich beim Zuschauen von Federer und Wawrinka gelernt», meinte Murray weiter. In Basel dürften sich nun wohl viele junge Tennis-Fans ein Vorbild am Schotten nehmen.