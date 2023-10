Swiss Indoors: Stan Wawrinka mit cooler Geste in Basel

Stan Wawrinka mit einem Vorhandwinner. SRF

Darum gehts Stan Wawrinka (ATP 45) ist an den Swiss Indoors bereits gescheitert.

Bei seiner Erstrundenpartie konnte er das Basler Publikum trotzdem phasenweise begeistern.

Speziell ein Moment im entscheidenden Tie-Break sorgte für Aufsehen.

«Es ist ein Freude herrschender Moment», meinte Alt-Bundesrat Adolf Ogi im SRF-Interview während der Auftaktpartie von Stan Wawrinka an den Swiss Indoors. Ogi wollte mit seinem Kult-Spruch die Begeisterung über die Stimmung in der St. Jakobshalle zum Ausdruck bringen. Der Schweizer Tennis-Star konnte die elektrisierende Atmosphäre gegen Alexander Schewtschenko (ATP 83) aber am Ende nicht zu seinen Gunsten nutzen und verlor in zwei Sätzen mit 3:6 und 6:7 (6:8).

Trotz der Niederlage zeigte Wawrinka in einer Szene kurz vor Spielende, wieso er als einer der beliebtesten Spieler auf der Tour gilt. Mitten im hochdramatischen Tie-Break des zweiten Satzes riefen beim Stand von 3:2 für den Schweizer kurz vor Wawrinkas Aufschlag einige etwas jüngere Fans mit voller Lautstärke «Allez Stan» in Richtung Centre Court.

Ass nach Zwischenruf

Anstatt sich wie so manch anderer Spieler in der Situation über den Zwischenruf zu ärgern, hielt Wawrinka einen Moment inne, lächelte und winkte den schreienden Fans freudig zurück. Einen Wimpernschlag später knallte er seinem ungläubigen Gegner direkt ein punktgenaues Ass zum 4:2 hinterher. «Dieser Moment war unbezahlbar», beschreibt ein User auf X die Szene. «Das sind Momente, die Stan zu dem machen, der er ist», bewundert ein anderer Fan die Coolness des Schweizers in jener Situation.

Mehrfach konnte Wawrinka in seiner Karriere in solchen Augenblicken das Momentum und die Unterstützung der Fans für eine Wende nutzen. Am Dienstag erwies er sich jedoch in den allerwichtigsten Situationen zu fehlerhaft. Schewtschenko hingegen trat beeindruckend abgeklärt auf und wurde zum grossen Spielverderber für diejenigen, die auf einen nächsten Wawrinka-Höhenflug (wie im Vorjahr) gehofft hatten.

Schewtschenko lobt Basler Publikum

«Ich habe nur versucht, den Moment zu geniessen», erklärte der russische Qualifikant hinterher im Platz-Interview. Er gab an, am Ende sei es ihm fast egal gewesen, ob er gewinne oder nicht. «Das Publikum ist super, besonders gegen Legenden wie Stan», lobte Schewtschenko seinen Gegner und die Basler Fans.

Nächster Gegner des Russen könnte nun Taylor Fritz (ATP 9) sein, falls jener am Dienstag gegen den Australier Max Purcell (ATP 41) gewinnt. «Normalerweise ist es kein grosser Spass gegen einen Einheimischen zu spielen, weil das Publikum gegen dich ist», hatte der US-Amerikaner vor dem Turnier zu 20 Minuten gesagt. Nun bleibt ihm das Aufeinandertreffen mit Wawrinka erspart.

Liebling der Fans: Stan Wawrinka. freshfocus

Ob der dreifache Grand-Slam-Champion 2024 mit dann 39 Jahren nochmals an den Swiss Indoors aufschlagen wird, bleibt abzuwarten. «Ich nähere mich dem Ende meiner Karriere, aber ich fühle mich nicht alt», hatte Wawrinka erst vor wenigen Tagen gemeint. Einer der Hauptgründe, wieso er noch spiele, sei der viele Support, den er auf der ganzen Welt erhalte. Mit solchen Aktionen wie jener nach dem Fan-Ruf am Dienstag dürfte der Romand noch weiter an Beliebtheit gewonnen haben.

Wer ist dein Liebling von den Schweizer Tennisprofis? Stan Wawrinka. Dominic Stricker. Belinda Bencic. Jemand anderes.